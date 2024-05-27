В ФРГ рассказали об условиях использования Киевом поставленного оружия

Германия имеет с Украиной соглашение по условиям использования переданного Киеву оружия, оно является конфиденциальным. Об этом сообщили в Минобороны ФРГ, пишет ТАСС.

«Важно то, что мы не хотим вмешательства в военные действия. И, конечно, существует соглашение, но оно не предназначено для общественности, в том числе касательно отдельных боевых систем», — рассказал представитель ведомства.

До этого канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия дошла до предела с точки зрения помощи Украине, задача Берлина состоит в том, чтобы помогать Киеву, не допуская эскалации конфликта между Россией и странами НАТО.

Позже депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что союзники Украины могли бы обеспечить западным областям страны защиту от ракет и БПЛА, которые запускают ВС РФ.

Ранее Германия передала Украине последнюю из обещанных систему ПВО IRIS-T.