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Зеленский прибыл в Испанию

Зеленский прибыл в Испанию для подписания соглашения о безопасности

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Gleb Garanich/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Испанию для подписания соглашения о безопасности и переговоров с премьером Педро Санчесом, стороны также намерены обсудить оборонное сотрудничество Киева и Мадрида. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале украинского президента.

«Прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение по безопасности и провести переговоры с премьер-министром Педро Санчесом», — написал он.

Зеленский также сообщил, что его в рамках визита примет король Испании Филипп VI. Кроме того, украинский лидер намерен встретиться с председателями палат и фракций испанского парламента.

27 мая сообщалось, что Испания поставит Украине пакет военной помощи на рекордную сумму в €1,129 млрд.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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