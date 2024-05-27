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Бербок пожаловалась на «невероятную боль» из-за закона об иноагентах в Грузии

Бербок заявила, что ей невероятно больно из-за закона об иноагентах в Грузии

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Benjamin Westhoff/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ей «невероятно больно» из-за того, что правительство Грузии законопроектом об иностранных агентах создало преграду на пути евроинтеграции страны. Ее слова перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе приводит РИА Новости.

«Мне невероятно больно от того, что правительство Грузии одним законом заблокировало эту большую мечту своих людей — прежде всего молодежи — вступить на путь в Европейский союз», — заявила Бербок.

По ее словам, закон об иноагентах не соответствует ценностям Евросоюза, а правительство Грузии своим решением выступает против собственного населения.

Она также сказала, что страны ЕС протянули Грузинам руку, однако членства в политическом объединении должно хотеть не только население, но и правительство. Заявления президента страны Саломе Зурабишвили и действия людей на улице показывают, что законопроект должен быть отозван, считает глава МИД ФРГ.

19 мая заместитель председателя комитета законодательного органа страны по правовым вопросам Давид Матикашвили заявил, что решение грузинского лидера наложить вето на закон об иностранных агентах является антиконституционным. По словам депутата, действия Зурабишвили ничем не мотивированы.

На следующий день спикер парламента республики Шалва Папуашвили сообщил, что депутаты намерены преодолеть вето президента на упомянутый документ. Чтобы это произошло, за соответствующую инициативу должны проголосовать как минимум 76 из 150 депутатов.

Ранее Блинкен призвал Грузию предпринять шаги для «евробудущего».

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