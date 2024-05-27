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Столтенберг рассказал, как Украина разрушит единство НАТО

Столтенберг: вовлечение стран НАТО в конфликт на Украине разобщит альянс

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Johanna Geron/Reuters

Вовлечение той или иной страны НАТО в украинский конфликт приведет к разрушению единства Североатлантического альянса, в интересах блока обеспечить бесперебойную помощь Киеву без прямого участия в конфликте. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Я считаю, что для обеспечения продолжительного потока помощи Украине необходимо обеспечить, чтобы альянс не оказался непосредственно вовлечен в конфликт. В противном случае единство по вопросу оказания помощи Украине будет нарушено», — подчеркнул генеральный секретарь.

Он призвал страны альянса быть аккуратнее с призывами, которые «могут разобщить» блок.

До этого Столтенберг заявлял, что военных НАТО не должно быть ни в небе, ни на земле Украины, иначе Североатлантический альянс будет очень сложно удержать от участия в конфликте.

По его словам, это будет означать прямое вовлечение сил НАТО в конфликт на Украине. Таким образом Столтенберг прокомментировал слова премьера Эстонии Каи Каллас о том, что Польша и Прибалтика могут отправить войска на Украину.

Ранее немецкий бизнесмен раскритиковал Столтенберга за слова об ударах по России.

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