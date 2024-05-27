Путин прибыл к президентскому дворцу Мирзиёева в Узбекистане

Президент РФ Владимир Путин прибыл к президентскому дворцу в загородной резиденции «Куксарой» для переговоров со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

«На территории государственной резиденции «Куксарой» проходит церемония официальной встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе двусторонних переговоров на высшем уровне стороны побеседуют в узком составе, а затем продолжат переговоры уже с участием делегаций.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что Россия открыта к развитию сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам газа.

Он добавил, что Узбекистан является традиционным и очень важным для России партнером в Центральной Азии.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.