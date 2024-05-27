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Стало известно, кто может представить Бразилию, Индию и Китай на конференции по Украине

Bloomberg: Бразилия, Индия и КНР могут отправить чиновников на саммит по Украине

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Shutterstock

Бразилия и Индия могут отправить на предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии младших чиновников, в то время как Китай планирует ограничить свое представительство на саммите старшим госслужащим. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Бразилия и Индия рассматривают идею отправки более младших чиновников, и только старший госслужащий может посетить [мероприятие] от Пекина», — говорится в тексте.

До этого президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, где предложил президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину, которые, по его словам, «находятся в стороне от глобальных усилий» в подготовке к саммиту в Швейцарии, проявить «лидерство в приближении мира».

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции уже назвали «путем в никуда». Помимо Москвы, не будет на форуме Китая и Бразилии. Более того, не ждут на мероприятии и президента США Джо Байдена, скорее всего, политик будет занят в Калифорнии, где запланирован сбор средств на его предвыборную кампанию.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин не поедет в Швейцарию после призыва Зеленского.

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