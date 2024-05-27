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Столтенберг посетовал, что ЕС «близко не выполнил» обещание по поставкам снарядов Киеву

Столтенберг: ЕС и близко не выполнил обещание по поставке 1 млн снарядов Украине

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетовал, что Европейский союз (ЕС) обещал поставить Украине 1 миллион снарядов, однако «даже близко не выполнил своего обещания». Его слова с Парламентской ассамблеи НАТО передает ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО поставили Киеву 99% всего оружия, но этого оказалось недостаточно. Кроме этого, он указал на серьезные перебои в поставках.

«США шесть месяцев обсуждали пакет помощи Украине, Евросоюз пообещал 1 млн снарядов, но не смог даже приблизиться к этому количеству», — указал генсек НАТО.

Столтенберг также связал многочисленные неудачи ВСУ на поле боя с недостатком военной помощи.

До этого стало известно, что страны НАТО требуют от генсека альянса Йенса Столтенберга большей ясности по поводу его плана создания фонда на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине. В материале отмечается, что за кулисами даже ближайшие восточноевропейские партнеры Украины стали сдержанно относиться к инициативе Столтенберга, задаваясь вопросом, откуда возьмется столь крупная сумма денег.

Ранее Шольц заявил, что Украина может не стать членом НАТО в ближайшие годы.

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