Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков оценил возможности сотрудничества с Ташкентом и Астаной по газу

Песков заявил о широких возможностях сотрудничать с Ташкентом и Астаной по газу

close
100%
Михаил Метцель/РИА Новости

Россия открыта к развитию сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Это сотрудничество по линии трех стран — Узбекистана, Казахстана, России, поэтому здесь возможности очень широкие. Россия открыта к этому, и это взаимовыгодное сотрудничество», — сказал он.

Песков также добавил, что Узбекистан является традиционным и очень важным для России партнером в Центральной Азии.

До этого Песков отметил, что личное общение президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева является важным элементом визита лидера РФ в республику.

Вечером 26 мая Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

Ранее Путин возложил венок к монументу независимости Узбекистана в столице республики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами