Песков оценил возможности сотрудничества с Ташкентом и Астаной по газу

Россия открыта к развитию сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Это сотрудничество по линии трех стран — Узбекистана, Казахстана, России, поэтому здесь возможности очень широкие. Россия открыта к этому, и это взаимовыгодное сотрудничество», — сказал он.

Песков также добавил, что Узбекистан является традиционным и очень важным для России партнером в Центральной Азии.

До этого Песков отметил, что личное общение президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева является важным элементом визита лидера РФ в республику.

Вечером 26 мая Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

Ранее Путин возложил венок к монументу независимости Узбекистана в столице республики.