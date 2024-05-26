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Путин возложил венок к монументу независимости Узбекистана в столице республики

Путин принес цветы к монументу независимости Узбекистана в Ташкенте

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочей поездки в столицу Узбекистана — Ташкент — возложил траурный венок к монументу независимости. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, вместе с узбекским президентом Шавкатом Мирзиёевым глава государства изучил краткую презентацию ведущихся в стране подготовительных проектов к Азиатским играм в области спорта и проекту «Новый Ташкент» в сфере облагораживания города.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, после совместного фотографирования лидеры двух государств перешли на неформальное общение.

Перед этим стало известно, что Путин прибыл в Ташкент с двухдневным рабочим визитом. Российский лидер проведет переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры стран обсудили состояние и горизонты последующего развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным проблемам в регионе.

Ранее Россия и Узбекистан обсуждали строительство АЭС.

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