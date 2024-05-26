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США примут участие в «саммите мира» по Украине в Швейцарии

Reuters: США примут участие в июньском мирном саммите по Украине в Швейцарии

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Представители Соединенных Штатов примут участие в июньском мирном саммите по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник в американских политических кругах.

«Правительство США примет участие в международной мирной конференции», — указывается в статье.

В начале мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. В общей сложности — 160 делегаций из 120 стран. Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить свою «формулу мира» и ожидает ее поддержки мировым сообществом. России нет в списке приглашенных участников. В МИД РФ считают проведение означенной конференции «путем в никуда». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина приехать на «саммит мира» в Швейцарии.

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