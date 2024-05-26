В Италии призвали оказывать помощь Украине, но с осторожностью

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что помощь Украине от стран Запада должна оставлять пространство для возможного начала переговоров и заключения мира. В интервью газете La Stampa он отметил, что полное прекращение поддержки Киева приведет к третьей мировой войне.

«Ошибочно нагнетать и без того значительную напряженность. Да, нам нужно помочь Украине защитить себя, потому что, если вы ей не поможете, действительно разразится Третья мировая война», — заявил Крозетто.

В то же время он отметил, что помощь должна оказываться таким образом, чтобы оставлять возможности для «немедленного перемирия» и начала переговоров между Москвой и Киевом.

До этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна не поддерживает предложение разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России оружием, которое Киеву поставляет Североатлантический альянс.

Глава итальянского МИД раскритиковал соответствующую инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и отметил опасность подобных заявлений. Если позволить Украине наносить удары по России западным оружием, то это приведет к военной эскалации, сказал Таяни.

Ранее вице-премьер Италии отверг возможность разрешить Киеву бить по территории РФ.