Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эстонский президент пообещал сделать все, чтобы поставить Россию на колени

Президент Карис: для начала переговоров по Украине нужно поставить РФ на колени

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна сделает все, чтобы поставить РФ на колени. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на интервью Кариса финскому Yle.

«Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени», — сказал эстонский лидер.

Он объяснил, что только после этого можно будет начать переговоры по разрешению украинского конфликта.

В том же интервью Карис заявил, что Эстония не планирует закрывать границу с Российской Федерацией, в том числе из-за родственников на другой стороне. Он отметил, что в случае необходимости эстонская сторона готова быстро принять соответствующее решение, однако в данный момент такой нужды нет. Президент подчеркнул, что, несмотря на сложные отношения между Эстонией и Россией, диалог с Москвой ведется.

До этого сотрудники береговой охраны Эстонии обвинили российские пограничные власти в демонтаже на реке Нарва буев, разделяющих территории двух стран.

Ранее МИД России отреагировал на планы Эстонии построить ограждения у Саатсеского сапога.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами