Эстонский президент пообещал сделать все, чтобы поставить Россию на колени

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна сделает все, чтобы поставить РФ на колени. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на интервью Кариса финскому Yle.

«Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени», — сказал эстонский лидер.

Он объяснил, что только после этого можно будет начать переговоры по разрешению украинского конфликта.

В том же интервью Карис заявил, что Эстония не планирует закрывать границу с Российской Федерацией, в том числе из-за родственников на другой стороне. Он отметил, что в случае необходимости эстонская сторона готова быстро принять соответствующее решение, однако в данный момент такой нужды нет. Президент подчеркнул, что, несмотря на сложные отношения между Эстонией и Россией, диалог с Москвой ведется.

До этого сотрудники береговой охраны Эстонии обвинили российские пограничные власти в демонтаже на реке Нарва буев, разделяющих территории двух стран.

Ранее МИД России отреагировал на планы Эстонии построить ограждения у Саатсеского сапога.