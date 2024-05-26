Президента Зурабишвили окрестили «главным иноагентом» Грузии

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал президента Саломе Зурабишвили «главным иноагентом» Грузии, который стремится подчинить страну «внешним силам». Так в своем Telegram-канале он прокомментировал обвинения премьер-министра Ираклия Кобахидзе в адрес главы государства в измене родине.

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили - главный иноагент в Грузии, давно и сознательно работающий на подчинение страны внешним силам», — написал Пушков.

С точки зрения парламентария, Зурабишвили выступает против законопроекта об иноагентах, поскольку по содержанию он касается ее самой, а по своему вектору направлен против ее деятельности.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине.

«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента», — сказал Кобахидзе.

В свою очередь президент Грузии, выступая перед военными и представителями руководства страны, раскритиковала действия властей. Она снова повторила, что предстоящие в октябре парламентские выборы определят курс страны — пророссийский или европейский.

Ранее премьер Грузии отреагировал на угрозы США о возможных санкциях.