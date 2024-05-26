Премьер Грузии отреагировал на угрозы США о возможных санкциях

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на угрозы Соединенных Штатов о введении санкций из-за законопроекта об иностранных агентах заявил, что страна является независимым государством, и никто не сможет ее наказать. Его слова приводит телеканал Imedi.

«Этот вопрос символичен. Сегодня мы празднуем День национальной независимости. Грузия – независимое государство, которое никогда и никто не сможет наказать», — заявил Кобахидзе, отвечая на вопрос о рестрикциях со стороны Вашингтона.

24 мая председатель комитета по процедурным вопросам и правилам грузинского парламента Ираклий Кадагишвили заявил, что власти страны подвергаются давлению и шантажу со стороны своих западных партнеров.

Незадолго до этого стало известно, что в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах США пересмотрят отношения с Тбилиси и введут визовые ограничения против чиновников, которые его поддержали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на этот «русский закон» вето, но его скоро преодолеет парламент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии назвали комичными санкции США из-за закона об иноагентах.