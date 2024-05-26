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Лавров отреагировал на разговоры об ударах по России американским оружием

Лавров: разговоры об ударах по РФ американским оружием отражают безысходность

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Алексей Майшев/РИА Новости

Разговоры об ударах по территории России американским оружием отражают определенную безысходность Запада не допустить усиления России. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Такие разговоры отражают безысходность в определенном смысле, понимание, что обычными честными средствами, применяемыми в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. В общем, как-то похоже на агонию», – сказал Лавров.

Он отметил, что цель и стратегическая задача западных элит – не допустить усиления России, сдерживать РФ. По словам министра, на Западе даже всерьез говорят о том, чтобы Россию деколонизировать.

«Когда мы показали, что мы не будем с этим мириться, когда они это поняли, они стали предпринимать вот такие решения», – добавил дипломат.

До этого Сергей Лавров заявлял, что Украина уже использует поставленное США и другими странами Запада оружие для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.

Ранее в конгрессе США показали карту РФ с зоной поражения американскими ракетами ATACMS.

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