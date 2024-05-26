Лавров отреагировал на разговоры об ударах по России американским оружием

Разговоры об ударах по территории России американским оружием отражают определенную безысходность Запада не допустить усиления России. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Такие разговоры отражают безысходность в определенном смысле, понимание, что обычными честными средствами, применяемыми в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. В общем, как-то похоже на агонию», – сказал Лавров.

Он отметил, что цель и стратегическая задача западных элит – не допустить усиления России, сдерживать РФ. По словам министра, на Западе даже всерьез говорят о том, чтобы Россию деколонизировать.

«Когда мы показали, что мы не будем с этим мириться, когда они это поняли, они стали предпринимать вот такие решения», – добавил дипломат.

До этого Сергей Лавров заявлял, что Украина уже использует поставленное США и другими странами Запада оружие для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.

Ранее в конгрессе США показали карту РФ с зоной поражения американскими ракетами ATACMS.