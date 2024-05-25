Зеленский признался, что союзники Украины не предлагали отправить военных в страну

Киев не получал ни от одной из стран предложений отправить военных на Украину, вся информация об этом поступала только из СМИ. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times.

«Это правда, что мы никогда не обращались, и это правда, что нам никто ничего не предлагал. Много говорили в СМИ, но ничего за этим не последовало», – сказал украинский лидер, отметив, что Киев был бы рад подобной помощи и поддержал бы решение партнеров отправить войска.

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны уклонятся от отправки своих военных на территорию Украины и не станут передавать ей вооружение, которое позволит ВСУ наносить удары по целям в глубине российской территории. По мнению политика, страны Европейского союза и Североатлантического альянса не будут ввязываться в украинский конфликт.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что на встрече в Париже с участием представителей западных стран поднималась тема возможной отправки на Украину сухопутных войск.

Ранее Германия отказалась помогать Украине дальнобойными ракетами.