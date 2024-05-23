Посол Украины при НАТО увидела «надежду» в словах Блинкена об ударах по России

Глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко заявила, что Соединенные Штаты рано или поздно разрешат ВСУ бить по территории России американским оружием. Ее слова приводит «Укринформ».

«Заявление Блинкена, и он повторил его дважды, о том, что Украина сама определяется с выбором целей, создала надежду, что Соединенные Штаты Америки изменили свою позицию: Украина должна самостоятельно принимать решения, по каким территориям она применяет то или иное западное оружие, особенно американскую», – заявила Галибаренко.

По ее словам, на всех переговорах украинская сторона заявляет о праве Киева наносить удары по российской территории.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, стоит ли ей наносить удары в глубине российской территории. При этом он отказался пояснять, готовы ли власти Соединенных Штатов снять ограничения на применение Украиной американского оружия.

Ранее стало известно о давлении на Байдена по поводу ударов американским оружием по России.