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Посол Украины при НАТО увидела «надежду» в словах Блинкена об ударах по России

Посол Украины при НАТО Галибаренко: США рано или поздно разрешат ВСУ бить по РФ

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U.S. Army

Глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко заявила, что Соединенные Штаты рано или поздно разрешат ВСУ бить по территории России американским оружием. Ее слова приводит «Укринформ».

«Заявление Блинкена, и он повторил его дважды, о том, что Украина сама определяется с выбором целей, создала надежду, что Соединенные Штаты Америки изменили свою позицию: Украина должна самостоятельно принимать решения, по каким территориям она применяет то или иное западное оружие, особенно американскую», – заявила Галибаренко.

По ее словам, на всех переговорах украинская сторона заявляет о праве Киева наносить удары по российской территории.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, стоит ли ей наносить удары в глубине российской территории. При этом он отказался пояснять, готовы ли власти Соединенных Штатов снять ограничения на применение Украиной американского оружия.

Ранее стало известно о давлении на Байдена по поводу ударов американским оружием по России.

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