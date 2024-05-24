В Грузии назвали комичными санкции США из-за закона об иноагентах

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе назвал комичным заявление американского государственного секретаря Энтони Блинкена о санкциях в отношении республики. Пост с соответствующим содержанием появился на странице депутата в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это беспрецедентно и в то же время комично, когда вводишь санкции против избранного народом депутата за принятый согласно его взглядам закон», — написал парламентарий.

14 мая грузинские депутаты в третьем и окончательном чтении приняли закон об иностранных агентах. Процесс рассмотрения документа сопровождался массовыми акциями протеста, организованными оппозицией. Впоследствии президент страны Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон, воспользовавшись правом вето.

23 мая Блинкен сообщил, что США намерены принять меры в связи с решением парламента Грузии одобрить закон об иностранных агентах. По словам государственного секретаря, в тот момент Вашингтон рассматривал возможные шаги в ответ на действия Тбилиси.

На следующий день на сайте американского внешнеполитического ведомства было опубликовано заявление Блинкена, в котором говорилось о планах властей ограничить выдачу виз грузинским политикам и чиновникам. В первую очередь речь идет о государственных деятелях, которые ответственны за «подрыв демократии» в республике.

Ранее в правительстве Грузии объяснили подоплеку критики закона об иностранных агентах.