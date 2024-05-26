Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков назвал Путина трудоголиком

Песков: Путин ежедневно заканчивает работать после полуночи, он трудоголик

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заканчивает рабочий день после полуночи, а начинает — ранним утром. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин — «в хорошем смысле этого слова абсолютный трудоголик». Представитель Кремля охарактеризовал график президента как «действительно очень плотный».

«Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. Рано утром он уже на связи», — отметил он.

Песков пояснил, что сейчас страна переживает период, который требует от главы государства энергичных усилий. Наш президент знает, что и как делать, заключил его пресс-секретарь.

25 мая Песков рассказал, что Владимир Путин в первый день визита в Минск общался с белорусским лидером Александром Лукашенко до трех часов ночи.

24 мая Путин с Лукашенко провели двухчасовые переговоры в узком составе.

Путин назвал переговоры с Лукашенко крайне плодотворными. Президент РФ сообщил, что во время российско-белорусских переговоров подробно обсуждалось создание единого оборонного пространства.

Ранее Песков оценил материал Reuters о готовности Путина к переговорам по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами