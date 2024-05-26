Песков назвал Путина трудоголиком

Президент России Владимир Путин заканчивает рабочий день после полуночи, а начинает — ранним утром. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин — «в хорошем смысле этого слова абсолютный трудоголик». Представитель Кремля охарактеризовал график президента как «действительно очень плотный».

«Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. Рано утром он уже на связи», — отметил он.

Песков пояснил, что сейчас страна переживает период, который требует от главы государства энергичных усилий. Наш президент знает, что и как делать, заключил его пресс-секретарь.

25 мая Песков рассказал, что Владимир Путин в первый день визита в Минск общался с белорусским лидером Александром Лукашенко до трех часов ночи.

24 мая Путин с Лукашенко провели двухчасовые переговоры в узком составе.

Путин назвал переговоры с Лукашенко крайне плодотворными. Президент РФ сообщил, что во время российско-белорусских переговоров подробно обсуждалось создание единого оборонного пространства.

Ранее Песков оценил материал Reuters о готовности Путина к переговорам по Украине.