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Премьер Армении рассказал о близости страны к Западу

Пашинян: Армения никогда не была далека от Запада

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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения никогда не была далека от Запада. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом подписали еще предыдущие власти власти страны.  Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что достижения Еревана в области демократии способствуют углублению отношений с Евросоюзом. Он подчеркнул, что после 2018 года для Армении демократия является не сиюминутной ценностью, а стратегией.

До этого Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением. По словам главы кабмина, это «очень важное» и «существенное» достижение для армянской стороны.
Он обратил внимание, что Армения и Азербайджан уже двусторонней подписью подтвердили взаимное признание территориальной целостности друг друга, а также то, что в процессе делимитации будет восстановлена граница на момент распада СССР, а не создаваться новая граница. Политик счел это событие «краеугольным камнем» для следующего этапа суверенитета, независимости и развития его страны.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.

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