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В Британии указали на превосходство РФ над странами Запада в производстве снарядов

Sky News: РФ производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее, чем Запад

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия производит артиллерийские боеприпасы в три раза быстрее, чем западные союзники Украины, и примерно за четверть их стоимости. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Bain & Company.

Как следует из текста, полученные результаты подчеркивают серьезную проблему, с которой сталкиваются ВСУ, поскольку они полагаются на военные поставки со стороны союзников.

Страны Запада пытаются нарастить свое военное производство, «но их способность производить артиллерийские снаряды по-прежнему отстает от России, несмотря на совокупную экономическую мощь», отмечается в материале.

«Исследование Bain & Company на основе общедоступной информации показало, что российские заводы, по прогнозам, произведут или отремонтируют около 4,5 млн артиллерийских снарядов в этом году по сравнению с общим объемом производства около 1,3 млн в европейских странах и США», — говорится в тексте.

Кроме того, Москва потратит на это меньше средств, поскольку заявленная средняя стоимость производства 155-мм снаряда в странах НАТО составляет около $4 тыс., в то время как российское производство 152-мм боеприпаса обходится в сумму около $1 тыс., говорится в исследовании.

До этого президент России Владимир Путин призвал эффективнее задействовать ресурсы «народного ОПК». Он заявил о необходимости принимать в ускоренном порядке наиболее эффективные образцы вооружений.

Ранее Путин заявил о росте выпуска боеприпасов с начала СВО.

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