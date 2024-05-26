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В МИД РФ ответили на слова Сикорского об угрозе США ударить по российским позициям

Захарова посоветовала главе МИД Польши рассказать о роли США в подрыве «СП»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе МИД Польши Радославу Сикорскому поделиться данными об участии Вашингтона в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщает ТАСС.

«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах «Северных потоков» », — заявила дипломат.

Накануне российский министр подчеркнул, что «Северные потоки» были взорваны американцами. Он отметил, что газопроводы должны были обеспечить процветание Германии, поэтому их подрыв сказался на экономике ФРГ.

До этого бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что в Германии есть политики и юристы, заинтересованные в проведении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Также российский министр Российский министр подчеркнул, что «Северные потоки» были взорваны американцами. Он отметил, что газопроводы должны были обеспечить процветание Германии, поэтому их подрыв сказался на экономике ФРГ.

Ранее Швеция заявила, что международное расследование о «Северных потоках» «ничего не даст».

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