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Переговоры Израиля и ХАМАС по заложникам ожидаются на следующей неделе

Reuters: переговоры Израиля и ХАМАС возобновятся на следующей неделе

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Ahmed Zakot/Reuters

Переговоры между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС по достижению соглашения об освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, должны возобновиться на следующей неделе. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник.

Решение возобновить переговоры было принято после того, как глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа встретился с главой ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

«По итогам встречи было решено, что на предстоящей неделе начнутся переговоры на основе новых предложений под руководством посредников Египта и Катара и при активном участии США», — сказал источник агентства.

24 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что признание Палестины со стороны Норвегии, Испании и Ирландии не является подарком для ХАМАС. По его словам, Палестинская администрация – не то же самое, что ХАМАС.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.

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