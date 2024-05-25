В МИД Ирана рассказали о совместном с Россией политическом выборе

Путь многосторонности является важным стратегическим выбором России и Ирана. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

«Путь многосторонности — это стратегический выбор Ирана и России», — подчеркнул он.

По его словам, целью такого выбора Москвы и Тегерана стало формирование мира, основанного на принципах справедливости, где каждая сторона сможет играть роль, которая соответствует способностям государства.

До этого официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран не намерен менять политический курс в отношении России после трагедии, связанной с крушением вертолета, на котором находились президент Эбрахим Раиси и глава внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиан.

Генштаб Ирана опубликовал предварительный отчет о расследовании причин смертельной аварии вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Следователи утверждают, что вертолет загорелся только после столкновения с горой, а следов от пуль или другого внешнего воздействия на обломках нет.

Ранее Путин заявил о желании развивать отношения с Ираном в прежнем ключе.