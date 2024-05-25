В США раскритиковали призывы по использованию западного оружия против России

Если западные страны дадут разрешение на использование своего оружия для атак по России, это будет равнозначно террористической деятельности. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен, сообщают «Известия».

«Заявления главы НАТО Столтенберга, государственного секретаря Блинкена, а также некоторых других, поощряющих использование натовского оружия на Украине для ударов вглубь России, действительно противоречат международному праву», — сказал он.

Экс-полковник также заявил, что страны НАТО будут провоцировать Россию на использование ядерного оружия, но этого в итоге не случится.

Расмуссен отметил, что атаки Украины по территории России приходятся на места, где «нет военных объектов или стратегических целей, которые могли бы повлиять на ход сражения». Таким образом, по его мнению, в случае одобрения использования западного оружия на территории РФ это будет равносильно его использованию в террористической деятельности.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме связали с помешательством заявление Столтенберга о России.