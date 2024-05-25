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США испугались России и КНДР перед выборами

NBC: США боятся возможных провокаций РФ и КНДР в преддверии выборов

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Shutterstock

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена развитием партнерства между Россией и КНДР, в Вашингтоне полагают, что Москва и Пхеньян якобы могут «предпринять провокации» в преддверии президентских выборов с Соединенных Штатах. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что усиливающийся военный союз между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - говорится в сообщении телеканала.

Как сообщили источники NBC, в США готовятся к тому, что Северная Корея может предпринять «самые провокационные военные действия за десятилетие» в преддверии президентских выборов в Соединённых Штатах. При этом утверждается, что произойти это может якобы «возможно, по настоянию Путина».

Отмечается, что КНДР совместно с РФ якобы могут «создать беспорядки в еще одной части мира». При этом детали этого утверждения не уточняются.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США имеют доказательства якобы имевших место попыток вмешательства в выборы президента США 2024 года со стороны Китая, Вашингтон относится к этому внимательно.

Ранее Песков заявил о продолжающихся попытках внешнего вмешательства в дела РФ.

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