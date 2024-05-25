Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Болгарии заявили, что Запад использует Украину как расходный материал

Кандидат в депутаты ЕП Ангелов: Украиной пользуются как расходным материалом

close
100%
Rod Lamkey/Global Look Press

Запад пользуется Украиной как расходным материалом с целью нанести максимальный ущерб России, при этом платят за этой европейские налогоплательщики. Об этом в беседе с РИА Новости заявил кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент от Болгарии Тодор Ангелов.

«Украиной сейчас пользуются как расходным материалом, чтобы навредить России. А счет за это оплачивает Европа», — подчеркнул он.

По его словам, жители стран Евросоюза понимают суть происходящих событий в международной политике. При этом политики отказываются говорить населению правду, добавил Ангелов.

До этого глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что страны Запада сейчас находятся в замешательстве из-за того, что стратегическая инициатива в конфликте с Украиной полностью перешла к Российской Федерации, поэтому раздаются разноплановые заявления и оценки.

Ранее британский эксперт заявил о существенной проблеме для ВСУ внутри Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами