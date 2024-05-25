Запад пользуется Украиной как расходным материалом с целью нанести максимальный ущерб России, при этом платят за этой европейские налогоплательщики. Об этом в беседе с РИА Новости заявил кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент от Болгарии Тодор Ангелов.

«Украиной сейчас пользуются как расходным материалом, чтобы навредить России. А счет за это оплачивает Европа», — подчеркнул он.

По его словам, жители стран Евросоюза понимают суть происходящих событий в международной политике. При этом политики отказываются говорить населению правду, добавил Ангелов.

До этого глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что страны Запада сейчас находятся в замешательстве из-за того, что стратегическая инициатива в конфликте с Украиной полностью перешла к Российской Федерации, поэтому раздаются разноплановые заявления и оценки.

Ранее британский эксперт заявил о существенной проблеме для ВСУ внутри Украины.