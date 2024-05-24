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Британский эксперт заявил о существенной проблеме для ВСУ внутри Украины

Эксперт Уотлинг: украинцы не понимают, ради чего нужно сражаться на фронте

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинцы не понимают, ради чего им нужно идти в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и сражаться на фронте, у общественности нет представления относительно будущего государства. Об этом в беседе с британской газетой Financial Times заявил эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

«Они хотят понять, ради чего сражаются. И то, что пока им об этом не говорят, — серьезная проблема», — отметил Уотлинг.

Как сообщил эксперт, у ВСУ нет плана, который ответил бы на вопрос, как переломить ситуацию на поле боя. Он признал, что Украина теряет свои территории.

По его словам, украинская общественность нуждается в понимании своего будущего, она хочет знать, что ждет страну впереди. Украина, по оценке Уотлинга, переживает переломный момент.

До этого известный американский журналист Сеймур Херш в очередной статье на онлайн-платформе Substack заявил, что несколько слов из Вашингтона в свое время могли бы предотвратить украинский конфликт, который теперь близится к завершению не в пользу Украины и США. По его словам, без дипломатии Киев ждет поражение в конфликте.

Ранее западных политиков обвинили в приближении мировой войны.

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