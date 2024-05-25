США обвинили в попытке использовать Тайвань для блокировки Китая

США пытаются блокировать Китай, используя Тайвань, однако эти попытки потерпят неудачу. Об этом заявил посол КНР в Турции Лю Шаобин, его слова приводит газета Aydınlık.

«Тайвань пытается добиться собственной независимости. Америка также хочет помешать Китаю, используя Тайвань. Выхода из этого нет, они потерпят неудачу», — заявил он.

Посол также обратился к представителям США с требованием прекратить военную помощь Тайваню и начать соблюдать ранее достигнутые между КНР и США договоренности.

До этого официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что глава администрации Тайваня Лай Циндэ в своей политике ориентирован на внешних игроков в рамках стремления достигнуть независимости острова, это может привести к опасной ситуации войны.

21 мая министерство иностранных дел Китая раскритиковало госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с поздравлением о вступлении в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ.

Ранее в ООН назвали Тайвань провинцией Китая.