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В Госдуме связали с помешательством заявление Столтенберга о России

Депутат ГД Шеремет: слова Столтенберга о России связаны с помешательством

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять некоторые ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ связан с помешательством на почве желания навредить России, не задумываясь о последствиях соответствующих шагов для Запада. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Призыв Столтенберга продиктован помешательством на войне и желанием любой ценной навредить России, не задумываясь при этом о возможных катастрофических последствиях для населения западных стран», — подчеркнул он.

До этого Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Однако, по его словам, Запад не собирается отправлять войска на Украину, потому что важно «не допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО».

Ранее Столтенберг высказался о создании единой армии в Европе.

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