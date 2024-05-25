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В Госдуме завили, что РФ любым оружием уничтожает технику ВСУ

Депутат ГД Водолацкий: РФ любым оружием уничтожает западную технику ВСУ

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Россия из любого своего оружия может уничтожить технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была поставлена Киеву странами Запада. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Мы систематически уничтожаем всю ту технику, которая была Западом (представлена. – прим. ред.) как очень мощная, сильная, неуязвимая… Оно есть груда железа, которая очень активно уничтожается из любого вида оружия, которое есть у наших бойцов», — отметил он.

По словам депутата, на Западе сейчас думают, стоит ли отправлять высокотехнологичную технику Украине, зная, что она будет быстро уничтожена ВС РФ. В этой связи страны Запада намерены «искать старые изделия» для ВСУ по всему миру.

До этого Соединенные Штаты выделили Украине новую партию оружия и военной техники на $275 млн.

Ранее журналист Херш заявил, что без дипломатии Киев ждет поражение в конфликте.

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