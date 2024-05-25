Володин резко высказался о шантаже, угрозах и насилии Запада

В основе политики Запада лежат угрозы, насилие, шантаж, каждый такой случай необходимо расследовать, а виновные должны понести наказание. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Вашингтона и Брюсселя… Каждый факт должен расследоваться, а виновные — понести ответственность», — подчеркнул спикер.

Для Запада, добавил Володин, обыденным стала травля тех, кто не намерен подчиняться ЕС и США. Среди государств, стремящихся вести политику исходя из собственных интересов, он назвал Венгрию, Словакию, Грузию, Сербию.

Иллюстрируя утверждение о политическом насилии на Западе, Володин напомнил, что американские медиа осознанно не упоминают взглядов совершившего покушение на премьера Словакии Юрая Центулы. Он является проукраинским политическим фанатиком, отметил спикер Госдумы.

Володин также обратил внимание на то, что недавно один из еврокомиссаров выступил с угрозами в адрес премьера Грузии Ираклия Кобахидзе из-за принятия парламентом страны закона об иноагентах.

23 мая Кобахидзе заявил об угрозах повторением судьбы Фицо со стороны одного из еврокомиссаров 23 мая. По его словам, намек прозвучал в рамках критики грузинского закона об «иноагентах». Еврокомиссаром оказался Оливер Вархели, он курирует вопросы расширения и политики добрососедства. Сам европейский чиновник какие-либо угрозы в адрес премьера Грузии отрицает, считая, что его слова были вырваны из контекста.

Ранее Путин назвал пургой угрожающие намеки еврокомиссара премьеру Грузии.