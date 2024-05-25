В Бразилии рассказали, как Израиль унизил страну

Посол Бразилии в Израиле Фредерико Майер, который ранее был отозван на родину для консультаций, не вернется в Тель-Авив, поскольку его «лично унизили» в Израиле не фоне дипломатического конфликта между странами из-за наступления израильской армии в секторе Газа. Об этом спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим, его слова приводит местный портал DRD.

«Наш посол был унижен. Я не думаю, что он вернется. Есть ли еще один, я не знаю. Он не вернется, потому что его лично унизили, но когда его лично унизили, унизили и Бразилию. Целью было унизить Бразилию», - сказал он.

Как сообщает портал, дипломатический конфликт начался после высказывания президента Бразилии Лулыда Силвы в феврале, когда он сравнил наступление Израиля в секторе Газа с действиями Гитлера.

В тот же день Майер был вызван в МИД Израиля в связи с высказыванием главы государства. Первоначально встречу планировалось провести в штаб-квартире МИД, однако на следующее утро Майеру сообщили, что местом встречи будет Яд Вашем, самый важный мемориал Холокоста, пишет портал.

«Необычная смена места в кратчайшие сроки и то, как израильтяне организовали выговор, были восприняты… как способ поставить в неловкое положение бразильское правительство», - подытожил портал.

В феврале Силва называл действия Израиля в секторе Газа «геноцидом». Сам Лула да Силва заявил, что не променяет свое достоинство на ложь и выступил за создание независимого палестинского государства.

Ранее Израиль отверг решение суда ООН по Рафаху.