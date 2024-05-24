Российские депутаты выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по урегулированию социально-трудовых отношений поприветствовала корректировки в налоговом законодательстве и введение разветвленной шкалы налогообложения на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты совещания комиссии.

«Стороны приветствуют введение дифференцированной шкалы НДФЛ, сделав ее более плавной», — указывается в материале.

Таким образом предполагается модернизировать налоговое законодательство страны и сократить неравенство в социально-экономическом развитии российских регионов и в обществе в целом.

В статье отмечается, что парламентарии сочли рациональным внедрение «многоступенчатой шкалы НДФЛ, предусматривающей разумную прогрессию» для того, чтобы налоговая система государства продолжала оставаться конкурентоспособной.

До этого российский министр финансов Антон Силуанов заявлял, что дополнительные средства, которые поступят в государственный бюджет РФ в случае изменения ставок НДФЛ, будет необходимо направить на социальное развитие страны и решение важнейших для общества проблем.

Ранее Силуанов объяснил, куда пойдут доходы от расширения прогрессии по НДФЛ.