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Путин назвал условие возвращения России к переговорам по Украине

Путин: вернуться к переговорам по Украине можно только исходя из реалий на земле

Россия готова вернуться к переговорам по Украине, но сделать это можно только исходя из сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что снова возобновились разговоры о том, что нужно вернуться к этим переговорам.

«Ну, пусть возвращаются, но не из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, достигнутых в ходе переговоров в Белоруссии и в Турции и исходя их сегодняшних реалий, сложившихся на земле», — сказал глава государства во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Он также напомнил, что Москва никогда от этих переговоров не отказывалась. Как отметил политик, договоренности, которые были достигнуты в 2022 году в ходе стамбульских переговоров, устраивали как российскую, так и украинскую стороны. По его словам, там имелись моменты, которые надо было бы доработать, но в целом, если украинская сторона поставила подпись под этим документом, значит, ее это устраивало.

Также президент подчеркнул, что Российская Федерация за переговоры по Украине, никому не запрещала их вести.

До этого Путин, говоря о достижении конечного результата в спецоперации на Украине, заявил, что победа неизбежна.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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Операция на Украине
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