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Песков оценил статью Reuters о готовности Путина к переговорам по Украине

Песков: Путин готов к переговорам, но они должны привести к достижению целей СВО

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин готов к мирным переговорам по Украине, но данный процесс должен привести к выполнению задач специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

Таким образом представитель главы государства прокомментировал недавний материал агентства Reuters о текущей ситуации на поле боя. Авторы публикации сообщили, что российский лидер якобы готов к переговорам при фиксации границ РФ и Украины по текущей линии соприкосновения.

«Это не так», — сказал Песков.

Он обратил внимание, что Путин неоднократно говорил о готовности начать переговоры. Однако, по словам президента РФ, соответствующий диалог должен привести к достижению целей спецоперации.

«Цели эти понятны, реалии также понятны», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Представитель главы государства добавил, что в Конституции РФ четко обозначены входящие в состав страны субъекты. В том числе это касается Херсонской области, Луганской народной республики (ЛНР), Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

24 мая агентство Reuters со ссылкой на четыре российских источника сообщило о готовности Москвы к мирным переговорам по украинскому конфликту. При этом в статье подчеркивалось, что Путин согласится на диалог только при условии фиксации текущей линии фронта.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) заявили, что время для заморозки кризиса на Украине еще не пришло.

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