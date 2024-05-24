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Путин заявил о неспособности Запада сдержать развитие России и Белоруссии

Путин: у Запада не получится сдержать развитие России и Белоруссии

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Запад демонстрирует враждебность по отношению к России и Белоруссии, но сдержать развитие двух стран у него не получится. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на российско-белорусских переговорах в расширенном составе. Его слова передает ТАСС.

«Мы всегда с коллегами с обеих сторон этим [вопросами безопасности] занимаемся, особенно в последнее время. Это все актуально, имею в виду то направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России, безусловной враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету», – отметил российский лидер.

По словам Путина, подобные попытки не увенчались успехом. Он также выразил уверенность, что у недружественных стран ничего не получится и в будущем.

На днях глава министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что странам Запада необходимо активнее помогать Украине в конфликте, чтобы обезопасить себя от якобы возможного появления войск РФ у границ стран ЕС. Она также напомнила, что Киев испытывает острую нехватку систем ПВО.

Ранее Такер Карлсон https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/21/23060329.shtml безумными заявления Запада о Путине.

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