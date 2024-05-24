Трамп заявил, что в его команде найдется место для его бывшей соперницы Хейли

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае прихода к власти в результате выборов в ноябре в его администрации может оказаться место для его бывшей соперницы в президентской гонке, экс-кандидата от республиканцев Никки Хейли. Слова Трампа приводит американский телеканал ABC.

«Ну, я думаю, она будет в нашей команде, потому что у нас много одинаковых идей, одних и тех же мыслей», — подчеркнул Трамп.

До этого Трамп счел, что Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене лишились уважения на мировой арене. По мнению Трампа, Байден — «худший президент в истории страны».

Трамп также выражал сомнения, что действующий президент Джо Байден «вообще будет баллотироваться» на новый срок из-за своего умственного и физического состояния.

Ранее Байден сравнил слова Трампа с речью Гитлера.