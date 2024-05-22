Глава МИД Аргентины прокомментировала конфликт с Испанией из-за жены премьера

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что считает нелепым дипломатический скандал, возникший между ее страной и Испанией из-за слов аргентинского президента Хавьера Милея о жене испанского премьера. Мондино цитирует газета El País.

«Это анекдот», — сказала дипломат, когда ее спросили о конфликте.

Она добавила, что Аргентина не станет отзывать посла в Мадриде и надеется, что Испания пересмотрит свое решение по этому вопросу.

19 мая руководитель МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид решил отозвать посла страны в Аргентине после слов главы государства Хавьера Милея о жене испанского премьер-министра Педро Санчеса. Аргентинский президент выступил на мероприятии испанской партии Vox и упомянул «продажную жену», не называя, при этом, ничьих имен, но дав понять, о ком именно идет речь.

После отзыва испанского посла Милей назвал Санчеса трусом, напомнил, что испанские власти называли президента Аргентины расистом и женоненавистником и призвал их извиниться.

Ранее Милей высказался о будущем отношений Аргентины с Испанией.