Стало известно, кого предложил Макрон на пост главы Еврокомиссии

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен поддержать кандидатуру экс-премьера Италии Марио Драги на посту главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщает газета Politico.

Издание ссылается на Паскаля Канфина, члена Европарламента от либеральной партии Макрона «Возрождение». Канфин имеет прямой контакт с президентом Франции.

«Франция и все в президентской экосистеме хотели бы, чтобы Драги сыграл свою роль», — приводит газета его слова.

Как сообщает Politico, «давно ходят слухи», что Макрон «тайно маневрирует», чтобы Драги оказался на посту главы ЕК.

Драги рассматривается как ключевой союзник Парижа во внутреннем противостоянии в Евросоюзе по поиску триллионов евро государственных инвестиций, «чтобы догнать промышленные сверхдержавы: Китай и США».

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед выборами в Европейский парламент предостерегла от поддержки крайне правых и левых политических сил, которые, по ее словам, являются «друзьями Путина» и хотят разрушить Евросоюз.

Ранее сообщалось, что блок Макрона рискует проиграть выборы в Европарламент из-за Украины.