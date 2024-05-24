Украина стремится получить у союзников разрешение на удары по РФ из оружия НАТО

Украина прикладывает дипломатические усилия, чтобы убедить союзников дать разрешение на использование оружия НАТО против целей на территории России. Об этом пишет испанская газета El País.

В публикации говорится, что в прошлом Украина уже добивалась того, что западные партнеры отказывались от ранее заявленных красных линий. Журналисты отмечают, что обстановка в Харькове ускорила кампанию международных контактов президента Украины Владимира Зеленского, направленную на то, чтобы развеять в США и Европе страх из-за возможной военной эскалации в случае использования западного оружия для ударов по территории России.

По данным издания, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун подтвердил, что Белый дом получил запрос от Киева на использование американского оружия на территории России. Отмечается, что также речь может идти о предоставлении информации с американских спутников о местоположении российских баз.

Накануне представитель Украины в НАТО Наталья Галибаренко заявила, что Киев рассчитывает получить от США согласие на удары американскими ракетами по Российской Федерации.

Ранее президент США Джо Байден заявил о планах включить Кению в число основных союзников США вне НАТО.