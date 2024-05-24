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Полянский рассказал о провале Запада в Генассамблее ООН

Полянский назвал провалом Запада результат голосования в ООН по Сребренице

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Global Look Press

Принятие в Генассамблее ООН резолюции о признании геноцидом событий 1995 года в Сребренице в условиях, когда 19 стран проголосовали против, а 68 – воздержались, стало провалом Запада. Такую оценку прошедшего накануне голосования дал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Очень плохой результат для тех, кто пропихивал через ГА резолюцию по событиям в Сребренице тридцатилетней давности. 84 голоса как итог многомесячных усилий, с учетом того, что 65-70 голосов западники и их сателлиты мобилизуют почти гарантированно, это действительно провал», - подчеркнул он.

По оценке Полянского, принятые резолюции в ГА ООН с такой поддержкой выглядят неубедительно.

23 мая Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, содержащую пункт о безоговорочном осуждении отрицания геноцида в Сребренице в ходе войны в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года. Сербия выступает резко против: там считают произошедшее преступлением, но не геноцидом. Вучич уточнил, что таким образом Белград говорит «нет» не всему Западу, а именно несправедливости.

84 страны поддержали соответствующую резолюцию, в результате чего документ был принят. Против резолюции проголосовали 19 стран, 68 членов ООН воздержались.

Ранее президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за голос против резолюции о Сребренице.

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