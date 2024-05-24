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Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за голос против резолюции о Сребренице

Вучич: Сербия никогда не забудет, что РФ выступила против резолюции о Сребренице

Сербия не забудет, что Россия, Венгрия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты проголосовали против резолюции «о геноциде в Сребренице» на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Никогда этого Сербия не забудет, огромное спасибо и нашим венгерским братьям», — сказал Вучич.

Он поблагодарил Словакию, Грецию и Кипр за то, что они решили воздержаться от голосования, а также выразил признательность странам Азии, Африки и Латинской Америки.

23 мая Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, содержащую пункт о безоговорочном осуждении отрицания геноцида в Сребренице в ходе войны в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года. Сербия выступает резко против: там считают произошедшее преступлением, но не геноцидом. Вучич уточнил, что таким образом Белград говорит «нет» не всему Западу, а именно несправедливости.

После заявления Вучича президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик пригрозил ответить на принятие документа провозглашением самостоятельности республики.

Ранее в Совфеде рассказали, что не так с резолюцией ГА ООН по Сребренице.

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