Запад стремится создавать условия в странах СНГ для «цветных революций», параллельно формируя «правительства в изгнании» для того, чтобы они пришли к власти в нужный момент. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке заявил глава ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Создаются условия для внутренних кризисов и «цветных революций» в СНГ», — подчеркнул он.

По словам Бортникова, с этой целью западные спецслужбы используют агентуру, оппозиционные партии, которые фактически подконтрольны им, некоммерческие организации и якобы независимые средства массовой информации.

По его словам, упомянутые «правительства в изгнании» формируются западными структурами из политических эмигрантов из стран СНГ.

До этого отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявлял, что протесты в Грузии против принятия парламентом закона об иноагентах были инспирированы Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) с целью отвлечь президента РФ Владимира Путина от украинского конфликта, США стремятся создавать «цветные революции» у границ России.

Ранее сообщалось, что Грузия лишится статуса кандидата в ЕС, если не отменит закон об иноагентах.