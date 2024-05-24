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Полянский рассказал о панике на Западе из-за успехов России на Украине

Полянский: Запад паникует из-за успехов ВС РФ на Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Западные партнеры Украины находятся в панике, поскольку жители страны не хотят идти в украинскую армию, а глава государства Владимир Зеленский не приносит необходимых Западу результатов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Украинцы не хотят воевать, а лидер киевского режима (Зеленский. — прим. ред.) не приносит обещанных результатов», — отметил он, подчеркнув, что в западных политических элитах «царит паника» по этому поводу.

Говоря о заявлениях на Запада о допустимости наносить удары по территории России зарубежным оружием, Полянский заявил, что такого рода призывы необходимо отслеживать психиатрам, поскольку у дипломатов нет соответствующей квалификации для этого.

До этого американские законодатели попросили Пентагон разрешить ВСУ атаки оружием США по территории России из-за ухудшения ситуации под Харьковом. Один из конгрессменов показал карту области РФ, которую могли бы поразить ракеты ATACMS, переданные Украине. Как повлияет на ход спецоперации отмена ограничения на применение американского оружия по объектам в России и чем ответит Россия, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее посол Украины при НАТО увидела «надежду» в словах Блинкена об ударах по России.

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