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Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 и попросит помощи

Bloomberg: Зеленский примет участие в саммите лидеров G7 и попросит помощи

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Gleb Garanich/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров стран G7 в июне, глава государства намерен вновь попросить помощи у западных стран, в частности, просить у США и ЕС оружие большей дальности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в июньской встрече лидеров «Большой семерки»», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники агентства, Зеленский присоединится к президенту Джо Байдену и другим лидерам стран G7, когда они соберутся в Италии 13 июня, «чтобы обсудить частные вопросы».

Отмечается, что украинский лидер стремится «подтолкнуть» страны G7 к тому, что они передали Киеву оружия большей дальности, которое позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории РФ.

До этого газета Financial Times (FT) писала, что Вашингтон подталкивает страны «Большой семерки» к выделению Украине кредита под залог будущих доходов от замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что страны G7 продолжают согласовывать концепцию по использованию замороженных активов РФ.

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