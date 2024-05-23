В Госдуме ожидают жесткой реакции Тегерана на слова Блинкена о Раиси

Со стороны Тегерана следует ожидать жесткой реакции на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что иранский народ и мир в целом выиграли от кончины президента страны Эбрахима Раиси. Об этом в интервью Дума ТВ заявила член комитета Государственной думы РФ по международным делам Мария Бутина.

«Американское самомнение, оно, наверное, не знает границ, но для дипломата и для человека, который представляет государство, делать такие заявления, это как минимум не профессионально, как максимум — это просто опасно с точки зрения дальнейшего развития межгосударственных отношений», — подчеркнула Бутина.

Она добавила, что слова Блинкена ударят по самим Соединенным Штатам, поскольку иранский народ все видит и слышит.

Как заявил Блинкен, в Соединенных Штатах не оплакивают иранского президента и не стали бы объявлять в Организации Объединенных Наций (ООН) минуту молчания в память о политике. При этом 20 мая в Госдепартаменте сообщили, что США выразили соболезнования исламской республике в связи с кончиной Раиси.

Вертолет Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от города Джульфы. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Воздушное судно искали более 10 часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

На борту помимо президента Ирана были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и члены экипажа. В общей сложности в вертолете находились восемь человек. Никто из них не выжил.

Ранее политолог назвал бенефициаров крушения вертолета Раиси.