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Путин посетит Узбекистан

Ушаков: Путин 26-27 мая посетит Узбекистан

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Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин в воскресенье-понедельник, 26-27 мая, посетит Узбекистан. Об этом сообщает РИА Новости.

Ушаков также добавил, что 24 мая у Путина состоится визит в Белоруссию. Помощник президента России добавил, в рамках государственного визита Путина в Узбекистан планируется подписание ряда документов.

До этого стало известно, что Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в рамках официального визита российского лидера в Белоруссию 23-24 мая обсудят перспективы отношений Москвы и Минска, а также международную повестку.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин вечером 23 мая посетит Белоруссию с официальным визитом. По словам Пескова, 24 мая Путин также будет находиться в республике.

23 мая король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетел в Россию, его самолет приземлился в одном из аэропортов Москвы.

Известно, что король прибыл в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Ранее в Турции сообщили, что конкретных сроков визита Путина в страну пока нет.

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