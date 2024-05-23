Песков высказался об отношении иранского руководства к РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что среди иранского руководства наблюдается полный консенсус по вопросу о дальнейшем развитии отношений с РФ.

По словам Пескова, лидеры Ирана согласны в том, что двусторонние отношения с Россией должны развиваться по восходящей.

«Иран — это наш партнер, это страна, с которой мы всемерно развиваем самый широкий спектр двусторонних отношений», — подчеркнул он.

До этого МИД Ирана пообещал не менять политический курс в отношениях с Россией.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.