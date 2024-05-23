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Польша усилит охрану аэропорта Жешув как логистического центра помощи ВСУ

МВД Польши: Варшава усилит охрану аэропорта Жешув, через который идет помощь ВСУ

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Maciej Goclon/Fotonews/Global Look Press

Польские власти усилят меры обеспечения безопасности в районе аэропорта Жешув-Ясёнка, являющийся важным логистическим центром предоставления зарубежной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк, передает Bloomberg.

«Томаш Семоняк подтвердил, что принимаются меры по усилению безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка», — говорится в сообщении издания.

Важный логистический узел с точки зрения предоставления западной помощи Украине расположен в 100 километрах от польско-украинской границы, аэропорт принимает до 90% западной военной техники, которая впоследствии направляется в распоряжение ВСУ.

Агентство отмечает, что в Польше растет обеспокоенность по поводу диверсионных операций, якобы «поддерживаемых Россией».

До этого спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривают вопрос относительно возможного привлечения систем противовоздушной обороны (ПВО) страны к сбитию над территорией Украины российских ракет, которые могут залететь в Польшу.

Ранее в НАТО подтвердили отказ направлять войска на Украину.

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